В Кузнецке борются с последствиями массового падения деревьев

В Кузнецке рубят и распиливают деревья, пострадавшие во время разгула стихии 9 августа. Глава города Виктор Агафонов рассказал об уже проделанной работе и ответил на упреки местных жителей.

По словам Виктора Агафонова, сотрудники предприятия «Зеленый город» собирают и вывозят ветки с улиц и из скверов, провели валку деревьев на участках ул. Московской, Овражной и Белинского, распилили упавшие деревья на ул. Белинского, 153, 126; ул. Пушкина, 18; ул. Овражной, 23; Кустарной площади; ул. Победы; ул. Октябрьской, 61; ул. Чапаева, 61; ул. Гоголя, 16; ул. Лазо, 20; ул. Рабочей, 318; ул. Молодой Гвардии, 111; пересечении ул. Хвалынской и ул. Чкалова.

Кузнечане в соцсетях указали, что, если бы «Зеленый город» своевременно проводил спил и кронирование, последствия непогоды оказались бы не такими масштабными. Виктор Агафонов с ними не согласился.

«Хочу пояснить: предприятие выполняет работы по содержанию зеленых насаждений строго по утвержденному плану и в соответствии с нормативами. Но в этот раз мы столкнулись с чрезвычайной погодной ситуацией: сильный ветер ломал не только старые, но и молодые, внешне здоровые деревья. Такие природные нагрузки невозможно предусмотреть и предотвратить одними лишь плановыми работами», - написал он во «ВКонтакте».

В администрации Кузнецка уточнили: за летний период специалисты «Зеленого города» спилили 14 деревьев и выполнили кронирование 49. «Основной объем подобных работ традиционно приходится на осенне‑зимний период - после завершения активного периода вегетации», - уточнили в мэрии.

С другим последствием разгула стихии - отключением электроснабжения - в Кузнецке уже справились. Виктор Агафонов попросил тех, у кого еще наблюдаются перебои с подачей ресурса, сообщить об этом в диспетчерскую «Горэлектросети» (телефон 3-29-60) или в ЕДДС (112).