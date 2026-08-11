Губернатор принял участие в церемонии пуска газа в Воскресеновке

По программе социальной догазификации Пензенская область сохраняет 2-е место среди всех регионов России, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

С жителями оформлено около 12 тысяч договоров, почти 9,5 тысячи семей уже пользуются газом. В 2026 году подключили 940 домов.

Продолжается и газификация населенных пунктов. «В этом году газ пришел в поселок Кромщино Пензенского района. До конца года планируем подключить еще 4 села - в Пензенском, Лунинском, Вадинском, Никольском районах. Кроме того, ведется подготовка проектов для газификации еще 8 населенных пунктов - работы по ним начнутся в 2027 году», - написал Олег Мельниченко в соцсетях.

Во вторник, 11 августа, губернатор принял участие в церемонии пуска газа в новый микрорайон села Воскресеновка - Поселок Озера.

«Для газификации микрорайона проложены распределительные сети протяженностью почти 3 км - создана возможность для подключения 80 существующих и будущих домов. Первым подключен дом многодетной семьи. Для нее это стало важным шагом на пути к переезду в новое жилье», - рассказал Олег Мельниченко.

Договор на догазификацию супруги заключили в июне. Для компенсации расходов на покупку и установку газового оборудования и проведение работ внутри границ земельного участка они планируют воспользоваться мерами региональной соцподдержки.