Отключения света в Пензе 12 августа: список адресов

В среду, 12 августа, в Пензе в микрорайоне Автодром Вираж и Райках, а также в некоторых домах на улицах Пушкина, Воронова, Кижеватова отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок адресов опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Виражная, 55;

- ул. Хорошая, 82, 84, 86, 88;

- ул. Яблоневая, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 24Б, 26, 28, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 64а, 65, 70, 72, 73, 74, 74а, 75, 75а, 78, 79, стр. 296.

С 8:30 до 16:00:

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12;

- 2-й Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в;

- ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 36;

- пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а;

- ул. Жуковского, 47;

- ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные);

- ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48;

- пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22, 25, 27-31, 33, 34, 35;

- ул. Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные);

- ул. Проломная, 1, 4в;

- ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113;

- ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные);

- ул. Солдатская, 37, 39, 41.

С 9:00 до 13:00 и с 13:30 до 17:00:

- ул. Бекешская, 4, 6, 8, 10, 12, 39д;

- ул. Мотоциклетная, 50-62 (четные);

- ул. Средняя, 28а, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 37;

- ул. Тимирязева, 47, 49, 49а, 51, 51а, 52, 54-76а, 76, 80;

- ул. Чайковского, 2, 6-10 (четные), 16, 18;

- 1-й пр-д Яблочкова, 8, 10, 12, 14-20, 21-41 (нечетные).

С 9:00 до 15:00:

- ул. Пушкина, 17, 19, 21, 23, 25, 27.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Воронова, 2, 6, 8;

- ул. Кижеватова, 9.