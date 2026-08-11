Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на 12 августа

12 августа в Пензенской области ожидается переменная облачность, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +10...+15 градусов, будет преимущественно без осадков. Днем ртутные столбики поднимутся до +20...+25, в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами с грозой.

К ночи на четверг прогнозируется +8...+13 градусов, вероятность осадков сохранится.

Направление ветра на протяжении суток будет меняться: сначала он подует с юга со скоростью 6-11 м/с, затем с запада со скоростью 9-14 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что с середины рабочей недели давление станет понижаться, местами пройдут кратковременные ливневые осадки с грозами и усилением ветра. Из-за затока холодной воздушной массы температурный режим окажется ниже климатической нормы на 2-4 градуса.