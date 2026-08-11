В Пензе обновят обе лестницы на улице 8 Марта

Общество

В Пензе обновят обе лестницы на улице 8 Марта
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Лестницу на улице 8 Марта в Пензе, недалеко от путепровода, до начала зимы должны привести в относительный порядок. Соответствующее поручение дал глава города Олег Денисов, осмотревший объект во вторник, 11 августа.

В Пензе обновят обе лестницы на улице 8 Марта

Чиновник лично убедился в том, что сейчас пользоваться лестницей не только некомфортно, но и небезопасно: ступени практически стерлись.

В Пензе обновят обе лестницы на улице 8 Марта

На это же горожане пожаловались ему во время прямого эфира во «ВКонтакте» 6 августа.

В Пензе обновят обе лестницы на улице 8 Марта

«Рассматриваем различные варианты материалов для ремонта конструкции, в первую очередь железобетон. Сделать лестницу пригодной для ходьбы нужно до начала зимы. Контракт будет двухгодичный - перила заменим в 2027-м», - написал Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

В Пензе обновят обе лестницы на улице 8 Марта

Кроме того, он поручил «Пензавтодору» восстановить плитку еще одной лестницы на улице 8 Марта - той, что ближе к «Глобусу». Ее нынешнее состояние сам Денисов во время прямого эфира также назвал плачевным.

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