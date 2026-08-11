На Северной Поляне и в Поселке ЗИФ отключили холодную воду

В Пензе из-за ремонта водопровода в проезде Литвинова, 1а, отключили холодное водоснабжение в микрорайонах Северная Поляна и Поселок ЗИФ. Ресурсники сообщили об этом в 11:11 вторника, 11 августа.

В зону отключения попали:

- ул. Совхозная, 4;

- ул. Аустрина;

- ул. Депутатская;

- ул. Можайского;

- 1-й проезд Можайского;

- 3-й проезд Можайского;

- ул. Байкова;

- ул. Сумская;

- проезд Сумской;

- ул. Островная;

- ул. Каштановая;

- 1, 2, 3-й проезды Каштановые;

- ул. Компрессорная;

- ул. Лунинская;

- ул. Нестерова;

- проезд Нестерова;

- ул. Северополянская;

- 1, 2, 3-й проезды Северополянские;

- ул. Совхоз Победа;

- ул. Сормовская;

- СНТ Южный;

- Поселок ЗИФ.

Воды нет в следующих соцобъектах:

- детский сад № 71 (ул. Можайского, За);

- филиал № 1 детского сада № 71 (ул. Депутатская, 8а);

- филиал № 2 детского сада № 71 (ул. Депутатская, 5);

- школа № 71 (ул. Можайского, 1);

- поликлиника и станция скорой помощи (ул. Аустрина, 160);

- детская поликлиника № 2 (ул. Депутатская, 4);

- колледж современных технологий переработки и бизнеса (ул. Аустрина, 129);

- мясокомбинат (ул. Аустрина, 178Б).

В какое время будет восстановлена подача ресурса, не уточняется.