На Северной Поляне и в Поселке ЗИФ отключили холодную воду

В Пензе из-за ремонта водопровода в проезде Литвинова, 1а, отключили холодное водоснабжение в микрорайонах Северная Поляна и Поселок ЗИФ. Ресурсники сообщили об этом в 11:11 вторника, 11 августа.
В зону отключения попали:
- ул. Совхозная, 4;
- ул. Аустрина;
- ул. Депутатская;
- ул. Можайского;
- 1-й проезд Можайского;
- 3-й проезд Можайского;
- ул. Байкова;
- ул. Сумская;
- проезд Сумской;
- ул. Островная;
- ул. Каштановая;
- 1, 2, 3-й проезды Каштановые;
- ул. Компрессорная;
- ул. Лунинская;
- ул. Нестерова;
- проезд Нестерова;
- ул. Северополянская;
- 1, 2, 3-й проезды Северополянские;
- ул. Совхоз Победа;
- ул. Сормовская;
- СНТ Южный;
- Поселок ЗИФ.
Воды нет в следующих соцобъектах:
- детский сад № 71 (ул. Можайского, За);
- филиал № 1 детского сада № 71 (ул. Депутатская, 8а);
- филиал № 2 детского сада № 71 (ул. Депутатская, 5);
- школа № 71 (ул. Можайского, 1);
- поликлиника и станция скорой помощи (ул. Аустрина, 160);
- детская поликлиника № 2 (ул. Депутатская, 4);
- колледж современных технологий переработки и бизнеса (ул. Аустрина, 129);
- мясокомбинат (ул. Аустрина, 178Б).
В какое время будет восстановлена подача ресурса, не уточняется.