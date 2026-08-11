Бизнесу помогут прочистить ливневку в районе «Коллажа» и «Лемана ПРО»

«Пензавтодор» поможет бизнесу в содержании принадлежащей ему ливневой канализации, чтобы участок дороги, соединяющей проспекты Строителей и Победы, не затапливало после сильных дождей (район ТЦ «Коллаж» и «Лемана ПРО»).

Во вторник, 11 августа, на место выезжали глава города Олег Денисов и его заместитель Ильдар Усманов.

«Бизнес эксплуатирует свое оборудование не по регламенту: резервуар станции заилен, забиты всасывающие каналы насосов, требуется замена электрооборудования. Район активно развивается. С заасфальтированных участков в сильный дождь вода собирается и стекает в ливневую канализацию. Предприниматели в Пензе не проживают и не осознают всей остроты проблемы, которую создают для горожан», - констатировал Олег Денисов.

Он поручил связаться с собственниками и разъяснить им необходимость регулярного обслуживания сетей, а пока их прочистит «Пензавтодор». Сотрудники учреждения также помогут с ремонтом электрооборудования.

«Результат важен уже сейчас. Впереди осень, и дождей будет больше. Посмотрим, как после принятых мер ливневка будет справляться. Вопрос оставляем на контроле», - добавил Олег Денисов.

9 августа в Пензе был сильный дождь. После него на «улице Гидроударной» застрял микроавтобус с детьми. Водитель эвакуировал их на сушу, взвалив на плечо. Вскоре ему на помощь пришли неравнодушные прохожие.

В конце апреля в Пензе затопило насосную станцию на улице Щербакова. Вода пришла со стоянки «Коллажа», на ее откачку и замену оборудования понадобилось двое суток. В результате магистральные и квартальные коллекторы встали на подпор (оказался повышен уровень воды), работали в аварийном режиме. Итоги увидела вся Пенза: перестал функционировать коллектор на улице Строителей, стоки переключили, другие коллекторы не справились, и появились провалы на проспекте Победы и улице Лозицкой.