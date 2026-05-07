7 и 8 мая вероятны геомагнитные возмущения

В четверг и пятницу, 7 и 8 мая, значительно увеличена вероятность магнитных бурь и геомагнитных возмущений, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Причина - ожидающийся рост скорости солнечного ветра в окрестностях Земли.

«В каждый из двух дней присутствуют шансы примерно 1/3 на магнитную бурю (красный уровень на схеме. - Прим. ред.) и 1/3 на более слабые геомагнитные возмущения (желтый уровень). С оставшейся вероятностью 1/3 магнитное поле удержится в зеленой зоне», - пояснили ученые.

Общую интенсивность события они оценили как среднюю.

«Следующий, более сильный период возмущений ожидается с 15 по 18 мая», - добавили в лаборатории.