Стала известна стоимость салютов на День Победы в Пензе

Стало известно, во сколько обойдется запуск праздничных салютов на День Победы в Пензе. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

На два огненных шоу потратят 799 720 рублей.

Площадка № 1 - у стелы «Пенза - город трудовой доблести» в сквере 40-летия Победы. Комбинированный салют здесь продлится 5 минут. Предполагается запустить 310 залпов, 10 из которых будут высотными.

Площадка № 2 - Юбилейная площадь. Непосредственно на месте запустят фейерверк, со смотровой площадки на Западной Поляне - высотный салют (444 залпа). Продолжительность - 10 минут.

Начало обоих шоу в 22:00. По традиции салюты будут проходить под музыкальное сопровождение.

В прошлом году, когда отмечалось 80-летие со дня Великой Победы, огненные шоу проводились над Сурой у «Ростка» (длилось полчаса, стоило 3 млн 69 тысяч рублей), на Юбилейной площади, в Арбекове (у стелы в сквере 40-летия Победы) и Терновке (по 15 минут).