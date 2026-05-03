Благоустройство парка Белинского не создаст неудобств пензенцам

В парке Белинского продолжается благоустройство. Подрядчика обязали вести работы так, чтобы они доставили отдыхающим минимум неудобств, заверил глава города Олег Денисов.

На данный момент готово покрытие тропы на Пионерской аллее.

«Планируем обновить и другие прогулочные дорожки вокруг ряда аттракционов. Около «Гусеницы» - обустроить детскую игровую площадку. А главное - привести в порядок вход со стороны улицы Лермонтова», - сообщил Олег Денисов.

Договор с подрядчиком заключили в феврале этого года. Стоимость работ - 84 043 765 рублей, их должны закончить 31 августа.

В частности, у входной группы со стороны улицы Лермонтова появятся новые ворота, вывеска «ПАРК БЕЛИНСКОГО» и медальон с рельефным профилем В. Г. Белинского и датами 1811 (год рождения литературного критика), 1911 (год, когда парку было присвоено его имя).

Любимое место отдыха жителей и гостей Пензы в 2025 году стало победителем рейтингового голосования. Из более чем 48 000 пензенцев такой выбор сделали 23 136 человек.

В этом году голосование стартовало 21 апреля. В областном центре представлено 11 объектов.