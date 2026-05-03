Глава СКР снова обратил внимание на состояние дорог в регионе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушения прав жителей села Засечного Пензенской области и соседнего СНТ. Об этом сообщили в ведомственном информационном центре.

Люди пожаловались, что не могут проехать на кладбище из-за скверного состояния дороги.

«Асфальтовое покрытие отсутствует, грунтовое полотно регулярно размывается, на его поверхности образовались глубокие ямы и колеи. Проезд транспортных средств, а также пешее передвижение граждан затруднены», - пояснили в ИЦ СКР.

Сельчане обращались в местную администрацию, но добиться ремонта не смогли.

В региональном СУ СКР возбудили уголовное дело. Представить доклад о ходе и итогах его расследования обязан и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Сергей Родионов.

Исполнение находится на контроле в центральном аппарате.

В марте Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщения о разбитой дороге между селами Варежка и Кочалейка (Каменский район). Там сложно проехать и обычным автомобилистам, и таксистам, и водителям рейсовых автобусов. Никаких мер к устранению нарушений не принимается, заявили местные жители.