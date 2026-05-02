Россиян предупредили о штрафах за сорванную сирень

За обрывание веток сирени, даже дикой или специально высаженной в общественных местах, полагается наказание.

«Среди граждан существует заблуждение, что если они срывают сирень на улице, то у нее нет собственника. Чаще всего у такой сирени есть собственник в лице государства, муниципалитета либо частного собственника земельного участка, на котором растет сирень. Поскольку срыв сирени влечет повреждение растения, то это будет считаться незаконным», - рассказал в беседе с «Парламентской газетой» юрист Юрий Александров.

Обрывание веток сирени расценивается как мелкое хулиганство. При определении наказания имеет значение масштаб ущерба. Так, если куст в парке или во дворе пострадал незначительно, то штраф составит от 500 до 1 000 рублей.

Кроме того, собственник растения вправе потребовать возместить причиненный ущерб.

Если сирень демонстративно уничтожили, то речь может идти об уголовной ответственности по статье 214 («Вандализм»). Штраф составит до 40 000 рублей. Также предусмотрен арест на 3 месяца.

Если кустарник погиб или поврежден до степени прекращения роста, то нарушителю также грозит уголовная ответственность, его могут лишить свободы на срок до 2 лет.

Обрывать ветки сирени без угрозы получить штраф разрешается в двух случаях: если собственник растения дал на это согласие или если кустарник посажен собственноручно и гражданин является его владельцем.