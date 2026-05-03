4 мая жителей Пензенской области ждет теплый день

В понедельник, 4 мая, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогноз подготовили в Приволжском УГМС.

Весь день ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 м/с. К вечеру он сменит направление на юго-западное, усиления не ожидается.

В ночь на понедельник термометры покажут 0...+5 градусов. Днем воздух разогреется до +15...+20.

С вечера снова станет холодать, пока ртутные столбики не дойдут до отметок +3...+8. Неблагоприятные погодные явления не ожидаются.

В народном календаре 4 мая - Проклов день. В старину считалось, что чем раньше зацветет черемуха, тем жарче будет лето.