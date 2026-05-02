Муниципальные парковки могут стать бесплатными в отдельные дни

Муниципальные парковки могут стать бесплатными в выходные и праздничные дни. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму РФ. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Сейчас регионы России могут определять периоды, когда парковки на муниципальной земле могут становиться бесплатными. По мнению авторов инициативы, предоставление субъектам РФ такого права, но не обязанности, ставит автомобилистов в разных частях страны в неравные условия.

Например, в Москве в течение многих лет на парковках действует бесплатный режим по воскресеньям и в праздничные дни (исключение - центральные зоны с повышенными тарифами). В Пензе такой практики нет.

Законопроект меняет содержание части 4 статьи 13 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Регионы хотят обязать устанавливать периоды, когда за парковку не нужно будет платить.

«Полагаем, что введение для всех бесплатной парковки в выходные и нерабочие праздничные дни, когда многие горожане уезжают на дачи и трафик в городе снижается, существенно снизит финансовую нагрузку на автовладельцев», - указали авторы документа в пояснительной записке.