В Пензе придумали, как избавиться от «Гидроударной реки»

В Пензе обдумывают вопрос водопонижения ручья Безымянного, чтобы решить проблему постоянного затопления участка у гипермаркета «Лемана Про» между проспектами Победы и Строителей. В народе водоем шутливо прозвали «Арбековский пролив», а также «Река Гидроударная».

«Благоустройте проезжую часть у «Лемана Про». Вы понимаете, что пока вода стоит, асфальт разрушается?» - выразил обеспокоенность пензенец на странице городского управления ЖКХ во «ВКонтакте».

Представитель управления ответил ему, что проблему решают.

«Для исключения подтопления территории на указанном участке требуется проведение работ по водопонижению ручья Безымянного. Сейчас прорабатывается вопрос проведения данных мероприятий», - сообщил он.

Представитель УЖКХ не указал никаких сроков.

Дорогу между проспектами Победы и Строителей затапливает после обильных осадков. На территории нет ливневки. Имеющиеся сети канализации не справляются, они способны отвести только малый объем воды.

В последнее время, по словам водителей, огромная лужа у «Лемана Про» появляется снова и снова. Коммунальщики откачивают воду, но она все равно возвращается. Один из горожан решил пошутить и повесил рядом дорожный указатель «р. Гидроударная».