У части пензенских детей собираются проверять уровень холестерина

В Пензенской области пересмотрели порядок профилактических осмотров детей, рассказали в региональном минздраве.
Так, неврологу новорожденных будут показывать в возрасте 3 месяцев (ранее - в 1 месяц). Анализ крови и мочи у малышей возьмут в 3 месяца (ранее - в 2). Стоматолог перестанет осматривать месячных детей.
Вводятся новые исследования:
- осмотр офтальмолога с расширением зрачка, проверка слуха - в 1 год;
- скрининг на холестерин детей 6-10 лет из групп риска;
- прием у психиатра в 12 лет;
- осмотр у ортопеда-травматолога в 12 лет;
- осмотр у гинеколога или уролога-андролога в 13 лет.
Кроме того, теперь в школах или детских садах работники медицинских пунктов обязаны следить, чтобы ребенок принял необходимый ему препарат или получил специальное питание. Для этого родителям понадобится предъявить соответствующую справку от врача.