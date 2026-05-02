У части пензенских детей собираются проверять уровень холестерина

Общество

Печать
Max

В Пензенской области пересмотрели порядок профилактических осмотров детей, рассказали в региональном минздраве.

Так, неврологу новорожденных будут показывать в возрасте 3 месяцев (ранее - в 1 месяц). Анализ крови и мочи у малышей возьмут в 3 месяца (ранее - в 2). Стоматолог перестанет осматривать месячных детей.

Вводятся новые исследования:

- осмотр офтальмолога с расширением зрачка, проверка слуха - в 1 год;

- скрининг на холестерин детей 6-10 лет из групп риска;

- прием у психиатра в 12 лет;

- осмотр у ортопеда-травматолога в 12 лет;

- осмотр у гинеколога или уролога-андролога в 13 лет.

Кроме того, теперь в школах или детских садах работники медицинских пунктов обязаны следить, чтобы ребенок принял необходимый ему препарат или получил специальное питание. Для этого родителям понадобится предъявить соответствующую справку от врача.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дети здоровье врач
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!