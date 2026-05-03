Названы адреса в Пензе, где отключат свет 4 мая

В понедельник, 4 мая, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в центре города, в Междуречье (Терновка), на Бугровке и в Маньчжурии.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Аргунова, стр.: 36, 40, 46, 92, 96, 119, к/н 137;

- ул. Берсенева, 14, 15, 16, стр.: 9, 55;

- ул. Кузнецова, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9а;

- ул. Кузнецова/Чиликанова, 2/10;

- ул. Кустодиева, 44, 46;

- ул. Левитана, 1, 1а, 3, 5-11, 14, 18, 20, 21, 22, стр. 18;

- ул. Матрунецкого 3, 5, 8, 10;

- Междуречье, 2-я очередь, 16;

- ул. Петрачкова, 6, 7, 12;

- ул. Рузляева, 6-8, 11, 12, 13, 18, 22, 24а, 26, стр. 109;

- ул. Чиликанова, 8, 12, 14, 16,19, 23, 24, 25, 27, 28, 28а.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Громова, 50;

- ул. Есенина, 30Б,32;

- ул. Красноармейская, 64, 66, 68-94, 96-106, 108-113, 115-124, 126;

- ул. Огарева, 115, 115а, 117-136, 138,140;

- 3-й пр-д Огарева, 2, 2Б, 4-17, 19, 19а, 21;

- ул. Островского, 98, 98а, 100, 102, 104-112, 114-145, 148-152, 154-171, 173, 175, 177, 179а;

- ул. Полярная, 21;

- 1-й Полярный пр-д, 3-9, 12-14, 16, 17, 23, 25, 27, 29;

- ул. Средняя, 71;

- 2-й Средний пр-д, 27, 29-42;

- ул. Затонная, 7-12;

- 1-й Затонный пр-д, 1-11; 2-й Затонный пр-д, 1-13;

- ул. Коробкова, 30, 32, 34-36, 38, 44, 46, 48, 49-57(нечетные), 50;

- пр-д Коробкова, 1;

- 1-й Луговой пр-д, 17, 19, 21-35, 37, 39;

- пр-д МОПРа, 1а,4, 5, уч. 57;

- ул. Перовской, 75-85 (нечетные);

- ул. Славянская, 2-10(четные), 11-17, 19-29 (нечетные), 33-39 (нечетные);

- 1-й Славянский пр-д, 1-3, 5-24 ; 2-й Славянский пр-д, 1-15, 17-25;

- ул. Сортировочная, 1, 3-15, 17-20, 22, 26-44 (четные);

- ул. Сортировочная/Славянская, 16/41;

- 1-й Сортировочный пр-д, 8, 9/35, 11-18, 20-25, 27, 29, 30-36, 36Б; 2-й Сортировочный пр-д, 2-17, 19-24, 26,30; 3-й Сортировочный пр-д, 11-16, 18-27, 29-33, 35, 36, 38, 39, 40;

- 2-й Сортировочный пр-д/ул.Коробкова, 1/39;

- пр-д Станюковича, 4, 5, 6.

С 9:00 до 12:00 электричество перестанет поступать в дома № 52, 54, 58 и 60 на улице Лядова.

С 13:00 до 15:30 подачу приостановят по адресам:

- ул. Новый Кавказ, 64, 66, 68, 120;

- ул. Пугачева, 93, 106, 108, 110, 111, 116;

- ул. Пушкина, 145;

- ул. Старый Кавказ, 109, 111, 120.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.