Пензячек станут регулярно проверять на вирус папилломы

Общество

Печать
Max

В Пензенской области ввели обязательный и регулярный скрининг на вирус папилломы человека (ВПЧ) для женщин репродуктивного возраста, сообщили в региональном минздраве.

Такое исследование поможет бороться с раком и оценивать репродуктивное здоровье жительниц области.

Скрининг будут проводить 1 раз в 5 лет. Если результат положительный, то обязательно проверять здоровье потребуется 1 раз в год.

Вирус папилломы человека вызывает хроническое заболевание - папилломавирусную инфекцию. Некоторые типы ВПЧ приводят к опухолям шейки матки, вульвы, влагалища, ануса, полового члена, ротовой полости и глотки.

ВПЧ - одна из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем. По последним данным, количество случаев заражения в России за 10 лет выросло в 2,5 раза.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
врач пациент анализ
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!