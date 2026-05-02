Пензячек станут регулярно проверять на вирус папилломы

В Пензенской области ввели обязательный и регулярный скрининг на вирус папилломы человека (ВПЧ) для женщин репродуктивного возраста, сообщили в региональном минздраве.

Такое исследование поможет бороться с раком и оценивать репродуктивное здоровье жительниц области.

Скрининг будут проводить 1 раз в 5 лет. Если результат положительный, то обязательно проверять здоровье потребуется 1 раз в год.

Вирус папилломы человека вызывает хроническое заболевание - папилломавирусную инфекцию. Некоторые типы ВПЧ приводят к опухолям шейки матки, вульвы, влагалища, ануса, полового члена, ротовой полости и глотки.

ВПЧ - одна из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем. По последним данным, количество случаев заражения в России за 10 лет выросло в 2,5 раза.