Губернатор призвал голосовать за объекты для благоустройства

Губернатор Олег Мельниченко попросил жителей Пензенской области присоединиться к стартовавшему 21 апреля всероссийскому онлайн-голосованию за объекты для благоустройства в 2027 году. Оно ежегодно проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Этот проект, инициированный президентом, дает реальную возможность менять к лучшему облик наших городов и сел. В этом году голосование станет по-настоящему масштабным. Если раньше в нем участвовали 8 крупнейших городов и поселений региона, то теперь к ним присоединились опорные населенные пункты», - сообщил Олег Мельниченко.

Возможность решать, какие общественные территории будут обновлены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», есть у жителей 28 муниципальных образований региона. На выбор представлено 95 объектов - скверы, пешеходные зоны, набережные и др.

В областном центре варианты такие: набережная Арбековских прудов, северная сторона (у больницы № 6), бульвар на ул. Сузюмова в Заре, сквер «Дружбы» (в районе ул. Дружбы, 23, 6, 9, 1), сквер имени В. Г. Белинского перед драмтеатром, сквер Победы (ул. Зеленая Горка/1-й проезд Мозжухина, в районе храма в честь святых Царственных страстотерпцев), Комсомольский парк, детский велотрек на ул. Дружбы - ул. К. Цеткин, набережная правого берега Суры (от подвесного моста Дружбы до Бакунинского), сквер за Дворцом единоборств «Воейков» (ул. 40 лет Октября), смотровая площадка на Западной Поляне (монумент «Голубь») и сквер «Могилевский дворик» (Ближнее Арбеково).

Право проголосовать есть у жителей Пензенской области старше 14 лет. Сделать это можно до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Для тех, кому нужна помощь, в общественных местах будут работать волонтеры.

«Именно ваш выбор в предыдущие годы преобразил набережную реки Суры и парк Белинского в Пензе, площадь и сквер Победы в Каменке, сквер с фонтаном в Никольске и многие другие любимые нашими земляками места. Давайте вместе продолжим эту важную работу!» - призвал Олег Мельниченко.