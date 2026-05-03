Минздрав обновил список противопоказаний к донорству

Регламент прохождения медицинского обследования донорами, действовавший с 2020 года, изменился. Соответствующий приказ Минздрава уже опубликован, сообщает «Парламентская газета».

В числе прочего в документе представлен расширенный до 80 пунктов перечень оснований для отвода от сдачи крови - временных и постоянных.

В первую группу внесена, например, пневмония. Донорами не могут быть люди, болевшие ею менее чем за 2 месяца до процедуры. При хронической обструктивной болезни легких или хронического должен пройти по крайней мере 1 месяц после обострения.

Ограничение допуска будет и при наличии кожных болезней: псориаза, экземы, эритемы, дерматитов и т. д. Сдать кровь можно только при стойкой ремиссии и выздоровлении.

Не возьмут в доноры и после операций на глазах, изъятия костного мозга, забора стволовых клеток. В таких случаях необходимо 1-2 месяца на восстановление.

Вакцинация теперь тоже значится в списке временных ограничений. После прививки от ковида кандидату должно пройти как минимум 30 календарных дней, против гепатита В - самое меньшее 120, против бешенства - год и больше.

Отвод в течение 120-365 календарных дней получат все, кто контактировал с носителями или больными гепатитами В и С, сифилисом или ВИЧ-инфекцией.

Среди постоянных противопоказаний значатся доброкачественные новообразования головного мозга и других отделов ЦНС, тяжелые нарушения обмена веществ, атеросклероз аневризма и расслоение аорты.