С 27 апреля начнется ремонт на трассе М-5 в границах Пензы

Общество

Печать
Max

С 27 апреля на участке трассы М-5 в границах Пензы будет снижена пропускная способность, там введут ограничения скоростного режима, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

С этого дня стартуют ремонтные работы. Их будут вести от поворота с улицы Одесской. Дорожники начнут фрезеровать покрытие на полосе движения в сторону Самары.

Водителей просят с пониманием отнестись к затруднениям на дороге и не создавать препятствий специализированной технике.

Ремонт трассы в районе Пензы стартовал в 2024 году. В 2025-м работы шли у поворота на Зарю, выездов с проспекта Победы и улицы Кронштадтской. В 2026-м, на завершающем этапе, восстановят покрытие на участке с 629-го по 633-й километр.

Ремонт планируется закончить до октября.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
трасса ремонт асфальт
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!