С 27 апреля начнется ремонт на трассе М-5 в границах Пензы

С 27 апреля на участке трассы М-5 в границах Пензы будет снижена пропускная способность, там введут ограничения скоростного режима, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

С этого дня стартуют ремонтные работы. Их будут вести от поворота с улицы Одесской. Дорожники начнут фрезеровать покрытие на полосе движения в сторону Самары.

Водителей просят с пониманием отнестись к затруднениям на дороге и не создавать препятствий специализированной технике.

Ремонт трассы в районе Пензы стартовал в 2024 году. В 2025-м работы шли у поворота на Зарю, выездов с проспекта Победы и улицы Кронштадтской. В 2026-м, на завершающем этапе, восстановят покрытие на участке с 629-го по 633-й километр.

Ремонт планируется закончить до октября.