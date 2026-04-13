В Пензе перекрыли участок улицы Зарубина

На улице Зарубина в Пензе (Маяк) полностью перекрыли дорогу от пересечения с улицей Лесной поселок до дома № 27.

Там проводятся запланированные земляные работы на объектах инженерной инфраструктуры, пояснили в мэрии в понедельник, 13 апреля.

Ограничение будет действовать до 00:00 13 мая.

Ранее стало известно о перекрытии дороги на улице Германа Титова - на участке в районе дома № 28. Ресурсники проводят аварийно-восстановительные работы на тепломагистрали.

«Предполагается, что дорога будет закрыта для движения до 17 апреля», - уточнили в мэрии.