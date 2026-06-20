Из Пензы отправили очередной гуманитарный груз для бойцов СВО

Общество

Из Пензы отправили очередной гуманитарный груз для бойцов СВО
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Пензенская епархия второй раз за июнь отправила в прифронтовой город Валуйки Белгородской области гуманитарный груз для воинов группы «Север» - снова 3 тонны.

Из Пензы отправили очередной гуманитарный груз для бойцов СВО

В его состав вошли продукты (колбаса, кофе, сладости, выпечка, консервы), одежда и обувь, маскировочные сети, 220 подушек и одеял, влажные полотенца, сетка-рабица, окопные свечи и многое другое, сообщили в епархии.

Из Пензы отправили очередной гуманитарный груз для бойцов СВО

Участие в сборе гуманитарной помощи приняли прихожане пензенских храмов.

Из Пензы отправили очередной гуманитарный груз для бойцов СВО

В начале июня епархия отправила в Валуйки 270 кг копченого сала, 40 кг копченой рульки, 27 кг печени, 60 банок тушенки, колбасу, кофе, сладости, выпечку, картошку, лекарства, 42 маскировочные сети и др. - всего 3 тонны.

В мае было доставлено 13 тонн гуманитарного груза.

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