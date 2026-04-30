Санавиация Пензенской области готовится к вылетам

Пензенская областная станция скорой медицинской помощи планирует первые в 2026 году вылеты санитарной авиации. В четверг, 30 апреля, вертолет проверили на предмет готовности к эксплуатации.

Специалисты оценили техническое состояние судна, работу навигационного оборудования и систем жизнеобеспечения. Медперсонал, который будет дежурить на борту, прошел инструктаж.

Санитарная авиация станции скорой медицинской помощи работает с 2020 года. За это время было осуществлено 357 вылетов, эвакуировано 398 пациентов.

«Благодаря слаженной работе команды удается доставлять пациентов быстрее, чем когда-либо, и спасать жизни, сокращая время до необходимой медицинской помощи», - подчеркнули областном минздраве.

Ранее стало известно, что в Пензенской области отсутствует необходимая инфраструктура для работы санитарной авиации. Сейчас в регионе имеется только одна оборудованная вертолетная площадка - в поселке Земетчино. Рядом с клинической больницей № 6 в Пензе расположена посадочная площадка (она не оснащена специализированным оборудованием, которое обеспечивает безопасность и эффективность эксплуатации вертолетов).

Создание второй площадки для санавиации в областном центре не рассматривается, так как в непосредственной близости от нужных медучреждений - плотная городская застройка.

В 2026 году в регионе на работу санавиации планировали выделить 28,8 млн рублей (из них 7,3 млн - из федерального бюджета).