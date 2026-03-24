В 2026-м на работу санавиации планируют потратить 28,8 млн рублей

В Пензенской области в 2026 году на работу санитарной авиации выделят 28,8 млн рублей, из них 7,3 млн - из федерального бюджета. Об этом говорится в постановлении регионального правительства. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Вертолет должен будет перевезти за год не менее 53 пациентов.

В постановлении предусматривается финансирование санавиации до 2028 года. Так, в 2027-м запланировано направить 32,4 млн рублей (7,7 млн из них - федеральные средства), в 2028-м - 35,1 млн рублей (8,1 млн).

Ранее сообщалось, что в 2025 году борт санитарной авиации совершил 62 вылета, экстренную помощь получили 62 человека, в том числе двое детей.

Борт оснащен специальным медицинским модулем. На нем имеется аппарат искусственной вентиляции легких, кардиомонитор, дефибриллятор.

