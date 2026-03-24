В регионе нет необходимой для санавиации инфраструктуры

В Пензенской области отсутствует необходимая инфраструктура для работы санитарной авиации, отмечается в постановлении регионального правительства о развитии этого вида медицинской помощи. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Сейчас в регионе имеется только одна оборудованная вертолетная площадка - в рабочем поселке Земетчино. Рядом с клинической больницей № 6 в Пензе расположена посадочная площадка (она не оснащена специализированным оборудованием, которое обеспечивает безопасность и эффективность эксплуатации вертолетов).

В областном центре не рассматривается создание второй площадки для санавиации, так как в непосредственной близости от нужных медучреждений - плотная городская застройка.

«Точкой базирования воздушного судна в Пензе является вертолетная площадка государственного бюджетного учреждения Пензенской области «Аэропорт города Пензы», - говорится в документе.

Санавиация возродилась в Пензенской области в 2020 году, для нее используется вертолет «Ансат». Ежегодно борт должен совершать не менее 53 вылетов.