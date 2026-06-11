12 июня в Пензенской области ожидается гроза

Общество

12 июня в Пензенской области ожидается гроза
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В пятницу, 12 июня, в Пензенской области будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза, возможен град, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с севера со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на пятницу будет +12...+17 градусов, преимущественно без осадков.

Днем уличные термометры покажут +26...+31. В ночь на субботу ожидается +11...+16 градусов, снова преимущественно без осадков.

В народном календаре 12 июня - Змеиный праздник. Примета гласит: если шмели в этот день беспокойны более обыкновенного - быть дождю.

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