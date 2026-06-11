На проспекте 30-летия Победы в Заречном перекрыли тротуар

В Заречном на проспекте 30-летия Победы начался ремонт еще одного участка тепловых сетей. Речь идет об отрезке у дома № 9, вблизи пересечения с проспектом Мира.

«Часть тротуара перекрыта. Просим пешеходов заранее предусмотреть пути обхода!» - обратилось к населению ООО «ЭнергоПромСеть».

В конце мая ресурсники работали на другом участке проспекта 30-летия Победы: они устраняли серьезный дефект в районе кольца на пересечении с улицей Ленина.

Из-за повреждения трубопровода горячая вода размыла грунт, образовались провалы на проезжей части и расположенном рядом газоне. Пришлось заменить 28 метров тепловых сетей диаметром 300-350 мм.

На время работ горожан также просили предусматривать пути обхода.