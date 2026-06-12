Синоптики рассказали о погоде в праздничные дни

Праздничные выходные в Пензенской области будут теплыми. Превышение климатической нормы температуры составит примерно 3 градуса, сообщили синоптики Гидрометцентра России.

На погоду в регионе оказывает влияние воздушный вихрь из Европы, главный эффект которого - усиление жары. Дневная температура местами достигнет +31 градуса. Прогнозируются осадки.

Однако 15 июня на территорию европейской части России зайдет прохладная воздушная масса из Атлантики. Температура начнет снижаться, в том числе и в Сурском крае.

Атмосферные фронты принесут дожди и грозы.

Ожидается, что под влиянием холодных воздушных масс Пензенская область останется всю предстоящую неделю.