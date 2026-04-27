В Лермонтовском сквере новые деревца пытаются защитить от ветра

В Пензе молодые деревца, высаженные в Лермонтовском сквере, пытаются защитить от сильного ветра. В минувшие выходные там появилось более 70 крупномеров: лип, елей, рябин и кедров.

Теперь главная задача - сделать так, чтобы они росли крепкими.

«Для этого наши специалисты устанавливают колья, выполняют привязь и растяжку деревьев. Данные работы помогают надежно фиксировать деревья», - отметили в «Пензавтодоре».

В середине марта в Лермонтовском сквере проводилась опиловка, после чего зона отдыха заметно поредела.

Это была вынужденная мера: деревья оказались поражены ясеневой златкой, с которой в прошлом году активно боролись в разных районах города. Везде пообещали провести компенсационные высадки.

На протяжении нескольких дней в регионе бушует ветер, из-за этого установлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза). 27-го числа его порывы могут достигать 17-22 метров в секунду, 28-го - 15-20.

