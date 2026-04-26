На 27 апреля в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности
27 апреля, погода не порадует жителей Пензенской области. На понедельник в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер с утра будет дуть с юго-запада со скоростью 9-14 м/с и порывами до 17-22 м/с. Лишь к вечеру его сила поубавится до 7-12 м/с, а порывы станут чуть тише - до 15-19 м/с.

В ночь на понедельник термометры покажут +3...+8 градусов, пройдет небольшой дождь.

Днем воздух разогреется до +6...+11, осадки усилятся.

В ночь на вторник похолодает до -1...+4. Вероятны мокрый снег и дождь.

В народном календаре 27 апреля - Мартын Лисогон. В старину считалось, что дождь в этот день обещает «мокрое» лето и раннюю осень, а сильный ветер принесет похолодание.

