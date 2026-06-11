В Заречном насчитали около 300 неплательщиков алиментов

По состоянию на июнь 2026 года в Заречном около 300 человек не платят деньги на содержание своих детей, сообщила судебный пристав-исполнитель Анна Тананина. При этом порядочных алиментщиков гораздо больше - около 2 000.

К должникам применяют разные меры воздействия: привлекают к административной или уголовной ответственности, не выпускают за границу, арестовывают их счета и имущество.

Некоторые после таких санкций перечисляют всю сумму сразу. «Недавно один алиментщик хотел постепенно 400 000 долга выплатить. Но через неделю неожиданно отдал всю сумму. «Мне, - говорит, - так некомфортно. Я открываю счет, а вы его арестовываете, открываю другой - та же история. И ходить к вам надо постоянно, отчитываться. Все это неприятно и стыдно, я в таком напряжении не готов находиться», - цитирует пристава gorodz.info.

Еще один пример: мужчина, находившийся в розыске 10 лет, менявший регионы, прописку, место работы, трудоустроился официально. Информация сразу поступила зареченским приставам. Несколько звонков - и должник не выдержал, заключил контракт и ушел на СВО. Теперь военно-социальный центр регулярно отчисляет деньги его 16-летнему ребенку.

По мнению Анны Тананиной, для должников, которые не выплатили детям крупные суммы, служба по контракту в зоне СВО - это единственный путь решения проблем. «Когда человеку под 40 лет, а у него нет стабильной работы, он ничего не умеет, но хочет вернуться к нормальной жизни и сделать что-то хорошее для своей семьи, он осознанно делает этот выбор. В моей практике есть такие примеры. Ребята уже служат по 2-3 года. Они стали уважаемыми людьми, дети ими гордятся», - объяснила она.

Среди злостных неплательщиков алиментов есть и женщины. Таких историй мало, но каждая страшна. Обычно это матери, лишенные родительских прав.

«Зареченцы помнят случай, когда на улице в мороз нашли коляску с брошенной новорожденной девочкой. Малышку удочерили. А вот ее биологическая мать вскоре родила второго ребенка. Через 3 месяца его пришлось изъять», - сообщает gorodz.info.