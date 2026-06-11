В Пензе ввели режим повышенной готовности для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Он действует с 17:00 четверга, 11 июня, до 17:00 понедельника, 15 июня.

Соответствующее постановление было подписано 11-го числа.

Зоной режима функционирования «Повышенная готовность» является территория города.

«Меры предприняты в связи с прогнозируемым комплексом неблагоприятных метеорологических условий - температурой наружного воздуха более 30 градусов. Также в условиях сохранении угрозы применения беспилотных летательных аппаратов в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан», - пояснили в мэрии.

Ранее стало известно, что 12 июня, в День России, в Пензе в праздничных локациях будут работать контрольно-пропускные пункты. Досмотр граждан и их вещей будет проводиться с помощью арочных металлодетекторов.

Для обеспечения безопасности будут привлечены более 350 сотрудников полиции, 15 - Росгвардии, 100 общественников - бойцов отряда «Тигр», народных дружинников, членов территориального отряда самообороны.

«Для контроля бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения коммунальные службы и ресурсники назначили ответственных лиц. Также буду дежурить лично», - сообщил глава Пензы Олег Денисов.