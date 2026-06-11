Губернатор обозначил намерение продолжать проект «Мой двор»

Общество

Губернатор обозначил намерение продолжать проект «Мой двор»
Печать
Max

Губернатор Олег Мельниченко на заседании областного правительства в четверг, 11 июня, обозначил намерение продолжать в следующие годы проект «Мой двор».

«Стремимся привести в порядок более 50% всех дворов в Пензе», - написал глава региона в своем канале в МАХ.

Губернатор обозначил намерение продолжать проект «Мой двор»

В этом году по программе будет отремонтировано 216 объектов, 30% из них уже готовы. Из областного бюджета на реализацию проекта выделено больше, чем в предыдущие 2 года, - 600 млн рублей.

Губернатор обозначил намерение продолжать проект «Мой двор»

«И еще 1 млрд рублей направили на ремонт дорог в Пензе. Суммы беспрецедентные!» - подчеркнул Олег Мельниченко.

В 2024 году и в 2025-м из областного бюджета на программу «Мой двор» выделялось по 400 миллионов рублей. Было благоустроено 364 пензенских двора.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
двор ремонт губернатор
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!