Губернатор обозначил намерение продолжать проект «Мой двор»

Губернатор Олег Мельниченко на заседании областного правительства в четверг, 11 июня, обозначил намерение продолжать в следующие годы проект «Мой двор».

«Стремимся привести в порядок более 50% всех дворов в Пензе», - написал глава региона в своем канале в МАХ.

В этом году по программе будет отремонтировано 216 объектов, 30% из них уже готовы. Из областного бюджета на реализацию проекта выделено больше, чем в предыдущие 2 года, - 600 млн рублей.

«И еще 1 млрд рублей направили на ремонт дорог в Пензе. Суммы беспрецедентные!» - подчеркнул Олег Мельниченко.

В 2024 году и в 2025-м из областного бюджета на программу «Мой двор» выделялось по 400 миллионов рублей. Было благоустроено 364 пензенских двора.