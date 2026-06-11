День России в Пензе: афиша, перекрытия дорог, работа транспорта

12 июня, в День России, в Пензе запланировано множество праздничных мероприятий (0+). Они пройдут на площади Ленина, улице Московской, в скверах А. С. Пушкина, Дениса Давыдова, Славы, парке «40 лет Победы», на набережной Суры и Фонтанной площади.

Торжественное открытие Дня России состоится на площади Ленина в 10:00. С 11:00 до 15:00 там пройдут концерт «В дружбе народов - сила России» и акция «Хоровод Дружбы», с 15:00 до 17:00 - молодежный концерт «Расцветай, моя Россия!», с 17:00 до 22:00 - кавер-фестиваль.

С программой других мероприятий можно ознакомиться здесь.

Праздничный салют у стелы «Росток» начнется в 22:00 и продлится 10 минут. Он обойдется городской казне в 1 430 100 рублей.

После салюта пензенцы смогут добраться до дома на общественном транспорте. Планируется задействовать более 40 единиц автобусов и троллейбусов. Они будут отправляться по мере заполнения.

Вблизи мест празднования с 12:00 до 22:00 запретят продажу спиртного. Речь идет о торговых точках по следующим адресам:

- ул. Кирова, 10а (вблизи остановки «Детская библиотека»), 42, 43 (рядом с Фонтанной площадью), 73 (у Центрального рынка);

- ул. Урицкого, 44а, 44Б (у моста Дружбы);

- ул. Московская, 37 (ТРЦ «Высшая лига»), 65а (между площадью Ленина и Фонтанной); 83 (ТЦ «Пассаж»);

- ул. Володарского, 74а (рядом со сквером имени В. Г. Белинского);

- ул. Славы, 10 (около «Ростка»);

- ул. Либерсона, 35Б (за Арбитражным судом);

- ул. Пушкина, 2 (рядом со сквером имени Л. Б. Ермина);

- ул. Гладкова, 1 (около Пушкинского сквера).

В центре Пензы перекроют несколько улиц. Запланировано временное прекращение движения:

- по ул. Пушкина на участке от ул. Володарского до ул. Московской (по четной и нечетной сторонам) - с 22:00 11 июня до 23:00 12 июня;

- по ул. Славы на участке от ул. Кирова до ул. Урицкого (по четной и нечетной сторонам) - с 7:00 до 23:00 12 июня;

- по ул. Урицкого на участке от ул. М. Горького до ул. Бакунина (по четной и нечетной сторонам) - с 7:00 до 23:00 12 июня;

- по ул. Кирова на участке от ул. М. Горького до ул. Бакунина, кроме транспорта общего пользования до 21:00, - с 20:00 до 23:00 12 июня;

- по ул. Злобина на участке от ул. Сердобской, напротив дома № 2, до ул. Бакунина, напротив дома № 4 и начала Бакунинского моста, - с 20:00 до 23:00 12 июня;

- с начала съезда с моста им. В. П. Капашина на ул. Злобина, - с 20:00 до 23:00 12 июня.

Изменятся схемы движения общественного транспорта.

До 20:00 маршрутки и автобусы № 10, 20, 73, 82с и 93 с улицы Суворова будут направляться на улицы Урицкого, Бакунина, Злобина, мост им. В. П. Капашина и далее следовать как обычно; микроавтобусы № 80 с улицы Суворова поедут по улицам Урицкого, Бакунина, затем - по привычной схеме; маршрутки № 9к с улицы Суворова проследуют на улицы Урицкого, Бакунина, Злобина, далее - как обычно; автобусы № 103 с моста им. В. П. Капашина направятся по улицам Урицкого, Максима Горького, Володарского, потом - по старой схеме.

После 20:00 маршрутки и автобусы № 9к, 10, 20, 73, 82с, 103 с улицы Суворова будут сворачивать на улицу Володарского, затем следовать по улицам Максима Горького, Урицкого, мосту им. В. П. Капашина, далее - как обычно; автобусы № 93 с улицы Кирова поедут на улицы Максима Горького, Урицкого, мост им. В. П. Капашина, далее - по старой схеме; движение маршруток № 80 полностью прекратится; микроавтобусы № 9м с улицы Кирова направятся по мосту им. В. П. Капашина, улице Измайлова и затем вернутся на привычный путь.

После 21:00 маршрутки, автобусы и троллейбусы № 1, 2, 4, 5, 7, 29, 54, 66, 70, 85, 89, 93, 105, 134, 149 с улицы Кирова будут поворачивать на улицу Максима Горького, затем следовать по улицам Володарского, Суворова, далее - как обычно.

В местах проведения массовых мероприятий планируют установить биотуалеты и евроконтейнеры для мусора. Они появятся в следующих локациях:

- сквер Славы (запланировано установить 3 биотуалета и 5 контейнеров),

- набережная Суры (4 биотуалета и 8 контейнеров),

- сквер «Копилка пословиц» (2 биотуалета и 2 контейнера),

- Фонтанная площадь (3 биотуалета и 3 контейнера),

- в районе стелы «Город трудовой доблести» (2 биотуалета и 1 контейнер).

В центре также будет организован пункт с бесплатной питьевой водой. Его должны разместить около ТЦ «Империя» со стороны улицы Московской - рядом с площадью Ленина, где пройдут основные торжества.

В праздничных локациях будут работать контрольно-пропускные пункты. Досмотр граждан и их вещей станут проводить с помощью арочных металлодетекторов. Для обеспечения безопасности будут привлечены более 350 сотрудников полиции, 15 - Росгвардии, 100 общественников - бойцов отряда «Тигр», народных дружинников, членов территориального отряда самообороны.

С 17:00 11 июня до 17:00 15 июня в Пензе действует режим повышенной готовности для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Меры предприняты в связи с прогнозируемым комплексом неблагоприятных метеорологических условий - температурой наружного воздуха более 30 градусов. Также в условиях сохранении угрозы применения беспилотных летательных аппаратов в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан», - пояснили в мэрии.