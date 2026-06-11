На Ново-Западном кладбище в Пензе отремонтируют асфальт

На территории Ново-Западного кладбища в Пензе выполнят ямочный ремонт. Информация об этом появилась в четверг, 11 июня, на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена госконтракта, который заключат с победителем электронного аукциона, составляет 1 610 000 рублей.

Средства выделяются из городского бюджета.

Подрядчик должен обновить в общей сложности 1 000 кв. м полотна: срезать старое покрытие, уложить выравнивающий слой и залить горячую асфальтобетонную смесь.

Все работы должны быть выполнены до 1 сентября.