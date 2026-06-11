Олег Мельниченко вручил награды более чем 100 жителям региона

11 июня, накануне Дня России, губернатор Олег Мельниченко вручил государственные и региональные награды более чем 100 жителям Пензенской области, которые делом доказывают верность Отечеству и любовь к родному краю.

«Очень рад, что добросовестный труд пензенцев оценен на самом высоком уровне. За многолетнюю преданность делу глава государства объявил благодарность Дмитрию Гаеву, машинисту автомобильного крана Куйбышевской ЖД.

Благодарственных писем Президента РФ удостоены пензенские спасатели, медики, дорожники и другие гражданские специалисты, укрепляющие единство с воссоединенными регионами России. Так, сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра Станислав Думшев и Денис Знобишин этой зимой пришли на помощь замерзавшему городу Бердянску Запорожской области», - написал Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Медали «За содействие специальной военной операции» получили работники культуры, выступавшие с концертами перед бойцами в госпиталях, и волонтеры, которые помогают фронту.

Поздравив с наградами, губернатор пожелал пензенцам здоровья и мирного неба над головой.