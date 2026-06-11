Из Пензы отправили бойцам СВО копченое сало и рульку

Пензенская епархия отправила очередную партию гуманитарного груза в прифронтовой город Валуйки Белгородской области - на этот раз 3 тонны. Там получают помощь воины группы «Север».

В состав груза, как обычно, вошли продукты: 270 кг копченого сала, 40 кг копченой рульки, 27 кг печени, 60 банок тушенки, колбаса, кофе, сладости, выпечка, картошка.

Также бойцам отправили одежду и обувь, лекарства, 42 маскировочные сети, 150 подушек и одеял, газ, влажные полотенца и многое другое.

«Участие в сборах приняли прихожане пензенских храмов», - сообщили в епархии.

В мае в Валуйки было отправлено 13 тонн гуманитарного груза.