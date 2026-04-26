Пензу начали украшать к 81-й годовщине Победы

В Пензе начались работы по украшению города ко Дню Победы. Об этом сообщили глава города Олег Денисов.

На мостах и путепроводах планируется установить 485 комплектов флагов. Идет монтаж 30 тематических баннеров, а в памятных местах появятся конструкции в виде звезд.

Около Монумента воинской и трудовой славы и на площади Ленина уже стоят шрифтовые инсталляции «Победа 1941-1945» и «81 Победа».

Арки «Звезда» размещены в сквере Бессмертного полка, на набережной Суры и Юбилейной площади.

Работы должны закончиться к 30 апреля. На монтаж декоративных конструкций выделено 874 390 рублей.

В целом по Пензе предполагается разместить 4 арки в виде звезд разных размеров, 2 шрифтовые инсталляции «1941-1945», 74 структурные звезды и 39 плоских, 6 флаговых композиций и 50 флаговых консолей на опорах ЛЭП.

На поставку цифр 1 для конструкций «81 Победа!» потратили 110 000 рублей. Объемные красные единицы высотой 1,7 м изготовлены из ПВХ и закреплены на металлическом каркасе.

