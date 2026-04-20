В Пензе выделили средства на новые цифры для арт-объектов к 9 Мая

Общество

Печать
Max

В Пензе на поставку цифр 1 для двух конструкций «81 Победа!» потратят 110 000 рублей. Информация об этом появилась в понедельник, 20 апреля, на портале госзакупок.

Объемные единицы красного цвета высотой 1,7 м изготовят из ПВХ. Элементы должны крепиться на металлический каркас.

Впервые арт-объекты такого рода появились в областном центре в прошлом году - в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Их установили рядом со зданием регионального правительства и у Монумента воинской и трудовой славы.

Ранее сообщалось, что в рамках украшения Пензы в преддверии празднования 9 Мая было решено выделить 874 390 рублей на монтаж декоративных конструкций, посвященных Дню Победы.

Это 4 арки в виде звезд разных размеров, 2 шрифтовые инсталляции «1941-1945», 74 структурные звезды, 39 плоских звезд, 6 флаговых композиций и 50 флаговых консолей на опорах ЛЭП. Установить все арт-объекты нужно до 30 апреля.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
праздник победа украшение
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!