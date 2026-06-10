На улице Суворова в Пензе спилят 5 деревьев

Общество

На улице Суворова в Пензе спилят 5 деревьев
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На улице Суворова в Пензе, у ТЯК «Красные холмы», вырубят деревья. Снос будет проводить собственник земельного участка, сообщили в администрации города в среду, 10 июня.

Речь идет о 5 сухих аварийных стволах, которые могут представлять угрозу для прохожих.

На улице Суворова в Пензе спилят 5 деревьев

«Деревья уже утратили устойчивость, что при неблагоприятных погодных условиях создает риск падения. В ближайшее время специалисты ликвидируют опасные насаждения», - пояснили в мэрии.

Ранее сообщалось, что до конца июня аварийные деревья спилят и на улице Московской. Цель та же - обезопасить горожан.

Компенсационную высадку проведут осенью: на месте старой растительности появятся молодые липы.

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