В праздники в Пензенской области увеличат составность поездов

В Пензенской области 11, 12 и 14 июня будет увеличена составность некоторых поездов. Об этом сообщили в Башкортостанской ППК.

Так, в пятницу, 11 июня, у поезда № 7239/7232 Саранск (отправление 17:13) - Пенза-I (прибытие в 19:37, отправление в 19:39) - Кузнецк (прибытие в 21:17) к 4 вагонам прибавят еще 2.

12 июня составность поезда № 7233 Кузнецк (отправление в 6:50) - Пенза-I (прибытие в 8:22, отправление в 08:24) - Саранск (прибытие в 11:00) увеличится с 4 до 6 вагонов.

14-го числа изменения коснутся поездов:

- № 7231/7230 Саранск (отправление в 8:10) - Пенза-I (прибытие в 10:53, отправление в 10:55) - Кузнецк (прибытие в 12:33) - увеличат с 4 до 6 вагонов;

- № 7247/7246 Кузнецк (отправление в 16:18) - Пенза-I (прибытие в 17:50, отправление в 17:52) - Саранск (прибытие в 20:50) - увеличат с 4 до 6 вагонов.

Ранее сообщалось об изменениях в графике движения пригородных поездов, которые внесут в праздничные дни 11, 12, 13, 14 и 15 июня.