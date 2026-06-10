Водопровод от Терновки до ГПЗ: проложено около 1 600 метров

Строительства водопровода от Терновки до улицы Измайлова приближается к экватору. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов в среду, 10 июня.

«Он станет главной артерией для микрорайона ГПЗ. Обеспечит водой не только новые дома, но и те, которые были построены раньше. Благодаря объекту планируем устранить перебои с водоснабжением и проблемы с низким давлением на улицах Измайлова и Ново-Казанской», - отметил градоначальник.

На данный момент протянуто около 1 600 метров трубы. Работы выполняются методом горизонтального направленного бурения.

Испытания двух ниток под Сурой на прочность и герметичность уже прошли. По планам, в конце недели и в начале следующей будут готовы первые скважины для прокладки труб по дну реки.

«Отмечу, что подрядная организация идет с небольшим опережением. Это позволяет надеяться, что объект будет завершен раньше мая 2027 года», - добавил Олег Денисов.

Подготовка к строительству водопровода от Терновки до улицы Измайлова началась год назад. В августе было проложено более 500 метров трубы.

По данным портала госзакупок, на строительство водопровода направили 672 828 060 рублей. Работы должны быть завершены до 9 июня 2027 года.