Асфальт на проспекте Строителей решили укладывать ночью

В Пензе дорожники решили работать на проспекте Строителей в ночную смену. Так удастся избежать пробок.

«К тому же вечером температура воздуха снижается, а значит, асфальт быстрее остывает и затвердевает. Это повышает качество работ, уменьшает вероятность образования трещин и других дефектов», - сообщил глава Пензы Олег Денисов в своем канале в МАХ вечером в среду, 10 июня.

Покрытие обновляют на участке от путепровода 8 Марта до торгового центра «Олимп». В первых числах июня там уложили выравнивающий (промежуточный) слой асфальта.

Сообщалось, что рабочие трудятся без выходных, а график корректируется с учетом изменений обстановки на проезжей части.

«Стремимся сделать наши дороги комфортными и безопасными», - подытожил Олег Денисов.