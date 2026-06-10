На 11 июня в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

Общество

На 11 июня в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности
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11 июня в Пензенской области ожидается переменная облачность, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут +11...+16 градусов, будет преимущественно без осадков. Днем ртутные столбики поднимутся до +27...+32, вероятен кратковременный дождь, возможны гроза и град.

Из-за повышенного температурного фона в регионе установлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

В ночь на пятницу прогнозируется +12...+17, осадки не сохранятся.

С утра до вечера будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. К ночи он сменит направление и пойдет с севера, сохранив ту же силу.

В народном календаре 11 июня - Феодосья Колосятница. Утренний туман над водой в старину считали предвестником долгих ясных дней. Пастухи следили за коровами: если те слишком беспокойно вели себя на лугу, ждали перемены погоды.

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