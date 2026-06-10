Прокурор области встретится с жителями Кузнецкого района

17 июня прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков приедет в Кузнецкий район, чтобы провести личный прием жителей по вопросам защиты их прав.

Встретиться с руководителем надзорного органа можно будет с 11:30 до 12:30 в районной прокуратуре (г. Кузнецк, ул. Комсомольская, 34 а).

Предварительная запись на прием осуществляется с 11 по 15 июня с 9:00 до 17:00 (с перерывом с 13:00 до 13:45) по телефонам: 8 (8412) 36-80-00 (областная прокуратура), 8 (841-57) 3-32-58, 3-28-32 (прокуратура Кузнецка), 8 (841-57) 9-03-77, 3-28-22 (районная прокуратура).

«Поступившие на личном приеме обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством. При наличии оснований прокуратурой области будут приняты меры реагирования», - сообщили в надзорном органе.

При обращении на личный прием потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность.