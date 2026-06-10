В Пензенской области стало больше опасных для купания мест

В Пензенской области расширился список мест, неблагоприятных для летнего отдыха. Результаты исследования проб воды и почвы опубликовало региональное управление Роспотребнадзора в среду, 10 июня.

Неделей ранее в перечне было 8 позиций: пруды Донгузлей в Неверкинском районе, Горский - в Сосновоборском, Заречный - в Лопатинском, Лапшовский - в Камешкирском, Юловский - в Городищенском, водоемы на ГПЗ-24 в Пензе, в Белинском и поселке Башмаково.

Теперь к ним добавились:

- Богдановский пруд (р. п. Тамала);

- пляж в 0,2 км от с. Сущевка (ниже водозабора, Колышлейский район);

- пляж на базе отдыха «Вольный» (Бессоновский район, п. Полевой,);

- пляж на реке Вяде (Бессоновский район, Светлополянское лесничество);

- пляж «Байкал» (Лунинский район, с. Большой Вьяс);

- пляж на Барском пруду (Иссинский район, с. Бекетовка).

В указанных местах вода и почва не соответствуют требованиям санитарного законодательства по микробиологическим, пояснили в управлении РПН.