Звания «Почетный гражданин города Пензы» удостоили 2 человек

В пятницу, 24 апреля, на сессии думы двум жителям областного центра присвоили звание «Почетный гражданин города Пензы». Это Александр Плющ и Олег Ратников.

Александр Андреевич Плющ родился в 1950 году в Брянской области. С 1997 года на протяжении многих лет он являлся начальником Пензенского артиллерийского инженерного института. В июне 2015-го его торжественно проводили в отставку.

Затем Плющ стал генеральным директором АО «Сельская здравница», этот пост он занимал до 2024-го, когда его сменил Владимир Мутовкин (бывший председатель Пензенской городской думы).

Олег Борисович Ратников родился в 1967 году в Пензе. С 2015 года он возглавляет АО «Радиозавод». Ратников являлся депутатом городской думы шестого созыва, в 2019-м он досрочно сложил полномочия в связи с занятостью.

Согласно положению «О почетном гражданине города Пензы», носитель этого звания среди прочего имеет право:

- на бесплатный проезд в общественном транспорте (автобусах и троллейбусах);

- на внеочередное бесплатное медицинское обслуживание и обеспечение лекарствами в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях;

- на бесплатное посещение культурных и спортивно-оздоровительных объектов;

- на 50-процентную льготу по оплате муниципального жилья и ЖКУ;

- на пожизненную ежемесячную выплату в сумме 10 000 рублей и ежегодную выплату в размере 20 000 ко Дню города Пензы.