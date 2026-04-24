Губернатор: Запланирован ремонт более 86 км дорог местного значения

В Пензенской области активизируют работу по ремонту дорог. Такое поручение дал губернатор Олег Мельниченко на заседании регионального правительства в пятницу, 24 апреля.

«Всего в 2026 году муниципалитетам предоставлено на эти цели более 1,5 миллиарда рублей. Планируем привести в порядок более 86 км дорог местного значения», - написал глава региона в своем канале в МАХ.

Олег Мельниченко будет держать ход работ на контроле.

Он потребовал особое внимание уделить строительству подъезда к индустриальному парку «Мастер» в Сердобском районе и ремонту дорог в Кузнецком районе - к ХVI Всероссийскому сельскому Сабантую, который пройдет 27 июня в селе Малый Труев.

«Для сдачи этих объектов установлены очень жесткие сроки», - предупредил губернатор.

Врио министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александр Гришаев доложил, что в Кузнецком районе дорожные работы уже ведутся. Также он сообщил о запуске порядка 20 асфальтовых заводов, поэтому строительный материал есть в достаточном количестве.