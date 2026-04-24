Губернатор: Запланирован ремонт более 86 км дорог местного значения

Общество

Печать
Max

В Пензенской области активизируют работу по ремонту дорог. Такое поручение дал губернатор Олег Мельниченко на заседании регионального правительства в пятницу, 24 апреля.

«Всего в 2026 году муниципалитетам предоставлено на эти цели более 1,5 миллиарда рублей. Планируем привести в порядок более 86 км дорог местного значения», - написал глава региона в своем канале в МАХ.

Олег Мельниченко будет держать ход работ на контроле.

Он потребовал особое внимание уделить строительству подъезда к индустриальному парку «Мастер» в Сердобском районе и ремонту дорог в Кузнецком районе - к ХVI Всероссийскому сельскому Сабантую, который пройдет 27 июня в селе Малый Труев.

«Для сдачи этих объектов установлены очень жесткие сроки», - предупредил губернатор.

Врио министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александр Гришаев доложил, что в Кузнецком районе дорожные работы уже ведутся. Также он сообщил о запуске порядка 20 асфальтовых заводов, поэтому строительный материал есть в достаточном количестве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дорога асфальт губернатор
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!