На НТВ расскажут о громких убийствах в Пензенской области

В Пензенском областном суде работает съемочная группа программы «Следствие вели...» (телеканал НТВ). Она готовит художественно-документальные фильмы о жестоких убийствах, совершенных в регионе в 90-х.

Одного из преступников, жителя Саратовской области 1975 года рождения, областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы. Мужчина убил четырех человек.

В 1996 году он лишил жизни односельчанина в своем регионе, а потом, скрываясь, уехал в Сердобский район. Там, в селе Пригородном, саратовец убил трех пенсионеров.

Второй преступник, о котором снимают фильм, - лесник из Кузнецка 1960 года рождения. В 1993-м он выстрелил своему знакомому в голову из пистолета. Потом мужчина избавился от свидетельницы: вывез ее в лес, задушил веревкой и закопал.

«Пензенский областной суд приговорил его к смертной казни, Верховный суд РФ согласился с назначенным наказанием. Но в 1998 году указом президента убийца был помилован, смертная казнь была заменена на пожизненное лишение свободы», - сообщили в областном суде.

Весной 2025 года съемочная группа программы «Следствие вели...» работала в Пензе над делами двух убийц, которым вынесли приговоры в 80-х годах прошлого века. Шофер из областного центра убил жену, чтобы сочетаться браком с другой, житель Кузнецкого района изнасиловал и убил в Пензе двух женщин.

